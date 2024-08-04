Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Jangan Lewatkan! Penghargaan Bergengsi PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024, Tinggal 4 Hari Lagi, Kamis 8 Agustus Pukul 21.00 WIB Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |19:12 WIB
Jangan Lewatkan! Penghargaan Bergengsi PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024, Tinggal 4 Hari Lagi, Kamis 8 Agustus Pukul 21.00 WIB Hanya di iNews
JAKARTA - Event yang paling dinanti oleh para pemimpin daerah di Indonesia, PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024, tinggal 4 hari lagi. Event bergengsi ini adalah bentuk apresiasi tertinggi bagi pimpinan daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta tokoh-tokoh inspiratif dan inovatif yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan dan kemajuan daerah di seluruh Indonesia.

Penghargaan ini tidak hanya sekadar simbol penghormatan, tetapi juga sebagai pendorong semangat untuk terus berusaha lebih baik. Dengan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para pemimpin daerah dan tokoh pembangunan, PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024 diharapkan dapat menciptakan lebih banyak inspirasi bagi para pemimpin masa depan Indonesia.

PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024, mencakup beberapa kategori, di antaranya, Penerima Kategori Khusus The Most Inspiring Leader, diberikan kepada individu yang telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan,  Penerima Kategori Pilihan Masyarakat bagi News Maker For Good Governance yang diberikan kepada para inspirator yang mampu menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat, dan yang terakhir Kategori Apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah daerah provinsi Kabupaten dan Kota yang telah berhasil mengembangkan daerahnya masing-masing. 

Dewan Juri PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024 terdiri dari, Aviliani (Ekonom Senior INDEF),  Dr. Wahyu T. Setyobudi ( Pengajar Global Business Marketing Binus Business School dan Co Founder Astagatra Institute), Prof. Dr. Budi Frensidy (Ketua Senat Akademik & Guru Besar UI), Syafril Nasution ( Pimpinan Umum iNews Media Group) dan Aiman Witjaksono (Pemimpin Redaksi iNews TV & Sindonews TV).

PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024 juga dimeriahkan oleh penampilan bintang tamu ternama seperti, Wika Salim, Arlida Putri, Rony Parulian ( Juara 3 Indonesian Idol 2023), Fungky Papua All Stars, Abdel Achrian dan Abdur Arshad. Tak ketinggalan, dipandu oleh dua host spesial, Robby Purba dan Amanda Zevannya yang membuat acara ini menjadi semakin meriah. Nah buat Anda yang penasaran bagaimana kemeriahan PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024?

Saksikan dan jangan Lewatkan PEMIMPIN DAERAH AWARDS 2024 Kamis, 8 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB hanya di iNews.
 

(Awaludin)

      
