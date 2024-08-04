Bocah Bule Asal Rusia Akan Segera Dideportasi Imigrasi Denpasar, Selengkapnya di Okezone Update!

JAKARTA - Pihak Imigrasi Denpasar, Bali akan segera mendeportasi seorang bocah yang selama ini menghebohkan dunia maya. Bagaimana tidak, ia yang kerap bertelanjang dada dan membawa senjata tajam telah membuat resah warga sekitar. Bocah asal Rusia yang berinisial A-K (7 tahun) dan ibunya berinisial S-B, telah diamankan pihak Imigrasi Denpasar, Bali.

Perilaku anehnya tersebut juga pernah terekam kamera warga saat mencuri buah kelapa. Si Kocong dan ibunya diketahui mendarat di Bali pada 21 Desember 2023 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatanganya ke Indonesia ketika itu menggunakan visa on arrival dan berlaku hanya sampai pada 21 Januari 2024.

Saat di Bali, sang ibu kehabisan uang dan menumpang di rumah warga. Sementara ayah Si Kocong sedang berada di Norwegia.

Pihak Imigrasi akan melakukan pendeportasian terhadap A-K dan S-B, setelah berkoordinasi dengan Kedutaan Rusia untuk mengurus kepulangan mereka.