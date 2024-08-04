10 Parpol Resmi Dukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten

TANGERANG - Sebanyak 10 partai politik menyatakan dukungan kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2024. Deklarasi digelar di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang, Banten Minggu, (4/8/2024).

Bakal Calon Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, deklarasi ini merupakan momentum penting untuk menyatukan kekuatan dalam memperjuangkan kemenangan Pilkada di Provinsi Banten.

"Alhamdulillah pagi ini di Yasmin Hotel Kabupaten Tangerang Bapak Ahmad Muzani Sekjend DPP Partai Gerindra mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon kepala daerah se-Provinsi Banten," ujar Andra Soni setelah deklarasi.

“Dan dalam kesempatan yang sama beliau menyematkan jaket Gerindra dan menyerahkan KTA (Kartu Tanda Anggota) kepada Rudi Maesyal Rasyid yang juga merupakan bakal calon Bupati Kabupaten Tangerang," sambungnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten ini mengatakan, 10 perwakilan partai politik juga diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada kegiatan deklarasi yang diselenggarakan Partai Gerindra tersebut.

Kesepuluh partai politik tersebut meliputi, Partai Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda dan Prima.

"Kesempatan sambutan juga diberikan kepada seluruh partai pengusung, partai Koalisi Banten Maju. PKS diwakilkan Pak Gembong R Sumedi, PAN diwakilkan oleh Pak Yandri Susanto, PSI diwakilkan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka,”ujarnya.