INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dorong Keterlibatan Publik di Pembangunan IKN, Gerbangtara Diresmikan

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |23:50 WIB
Dorong Keterlibatan Publik di Pembangunan IKN, Gerbangtara Diresmikan
Presiden Jokowi saat tinjau progres pembangunan IKN (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Guna mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu melibatkan partisipasi publik. Sehingga tujuan dari pembangunan dan pemindahan ibu kota baru itu bisa terwujud.

Kelompok masyarakat sipil menginisiasi konsorsium Gerbangtara (Gerakan Bangun Nusantara). Gerakan tersebut merupakan kolaborasi multipihak dari unsur swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Gerakan ini juga didukung sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Otorita IKN, Kantor Staf Presiden, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan  Kementerian Investasi/BKPM. Gerbangtara diluncurkan pada 3 Agustus 2024.

Menurut Koordinator Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, Gerbangtara hadir untuk memobilisasi dan mengorkestrasi potensi serta talenta bangsa untuk membantu dalam pembangunan IKN. Ia berharap pembangunan IKN bukan melulu bicara soal infrastruktur.

“Tapi juga pembangunan manusia. Dan saya percaya ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan Indonesia senteris, dari gagasan baik jadi gerakan konkrit” ujar Aie dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/8/2024).

Sementara Tenaga Ahli KSP RI, Laurentius Patria. Patria mengatakan, adanya Gerbangtara bisa menjadi katalisator yang baik untuk menciptakan ruang masyarakat sipil. Sehingga bisa saling menguatkan dan terlibat dalam pembangunan IKN.

“Saya membayangkan, Gerbangtara dapat menjadi momentum gotong royong yang baik, di mana setiap pihak dapat  berkontribusi secara optimal,” katanya.

 

