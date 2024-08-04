Ludes Tak Bersisa, Ini Kronologi Kebakaran Hanguskan Rumah di Sampang

SAMPANG - Polisi mengungkap kronologi kebakaran rumah di Dusun Angsana Barat, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Minggu (4/8/2024) pukul 10.30 WIB. Api dengan cepat menjalar membakar habis karena rumah tersebut terbuat dari material kayu.

Pemilik rumah yakni Wefa (55) hiteris karena awalnya tidak tahu kalau rumahnya terbakar. Pasalnya saat kejadian dirinya berada di ladang tembakau.

Hal itu itu dibenarkan Kasi Humas Polres Sampang Ipda Dedy Dely Rasidie. “Kemudian tetangganya memberitahu kepada korban kalau rumahnya terbakar, korban pun pulang dan berusaha memadamkan api,” ujarnya.