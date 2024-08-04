Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan di Tol Dalam Kota, Lalin Arah Cawang Macet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |20:34 WIB
Kecelakaan di Tol Dalam Kota, Lalin Arah Cawang Macet
Kecelakaan di Tol Dalam Kota sebabkan kemacetan. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Dalam Kota Kuningan yang mengarah ke Cawang.  Kecelakaan melibatkan sebuah kendaraan roda empat.


Dikutip dari akun X Jasamarga, kecelakaan terjadi pada pukul 19.00 WIB. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.

“Kuningan-Cawang padat, ada penanganan kecelakaan melibatkan satu kendaraan di lajur 2/kanan,” tulis Jasamarga, Minggu (4/8/2024).

Jasamarga menerangkan, petugas masih melakukan penanganan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut.

Di sisi lain, kemacetan juga terjadi di Tol Dalam Kota tepatnya Semanggi yang mengarah ke Senayan. Disampaikan, kepadatan akibat volume lalu lintas.

