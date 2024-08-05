Sumbawa NTB Diguncang Gempa M3,4 dengan Kedalaman 12 Km

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 1.40 WIB. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 3,4.

Informasi tersebut dilaporkan BMKG melalui akun media sosial X @infoBMKG, Senin (5/8/2024). Meski demikian informasi tersebut merupakan informasi awal dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Gempa yang mengguncang Sumbawa ini terjadi di titik koordinat 7.83 lintang selatan (LS) 117.43 bujur timur (BT) di kedalaman 12 Kilometer.

"#Gempa Mag:3.4, 05-Aug-2024 01:40:11WIB, Lok:7.83LS, 117.43BT (73 km Timur Laut SUMBAWA-NTB), Kedalaman:12 Km," tulis laporan BMKG dikutip.

Dua jam sebelumnya, BMKG juga sempat melaporkan gempa yang terjadi di Bogor, dengan kekuatan 3 Mag 3,5 di kedalaman 23 Km yang terjadi pada Minggu 4 Agustus 2024 pukul 23.16 WIB.

Adapun titik koordinatnya berada pada 6.73 lintang selatan (LS)106.63 bujur timur (BT) di kedalaman 12 Kilometer. Dirasakan (MMI) III Cipeuteuy Kabandungan, III Kalapanunggal, III Pamijahan Bogor, II-III Bogor.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis pengumuman BMKG.



(Arief Setyadi )