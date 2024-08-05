JAKARTA - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid akan dipanggil tim pendalaman hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB atau Pansus PKB pada hari ini, Senin (5/8/2024). Rencananya, pemanggilan dilakukan di Kantor PBNU, Jakarta.
Dari undangan yang beredar di kalangan awak media, Hasanuddin Wahid diminta datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB.
“Memang kami hari ini meluncurkan undangan untuk beliau. Ada banyak yang kami akan undang,” kata Gus Imron Rosyadi Hamid, Jumat 2 Agustus 2024 lalu.
Surat undangan untuk Hasanuddin Wahid ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Gus Imron Rosyadi Hamid. Dalam surat itu, Hasanuddin Wahid dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.
Pansus PKB memang terus bekerja, dan pada Rabu 31 Juli, Pansus PKB juga memanggil Mantan Sekjen PKB Lukman Edy.
(Arief Setyadi )