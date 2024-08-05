Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Hasanuddin Wahid Dipanggil Pansus PKB Hari Ini

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |05:30 WIB
Sekjen Hasanuddin Wahid Dipanggil Pansus PKB Hari Ini
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (Foto: Dok iNews Group)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid akan dipanggil tim pendalaman hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB atau Pansus PKB pada hari ini, Senin (5/8/2024). Rencananya, pemanggilan dilakukan di Kantor PBNU, Jakarta.

Dari undangan yang beredar di kalangan awak media, Hasanuddin Wahid diminta datang ke Ruang Rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024 pukul 12.30 WIB.

“Memang kami hari ini meluncurkan undangan untuk beliau. Ada banyak yang kami akan undang,” kata Gus Imron Rosyadi Hamid, Jumat 2 Agustus 2024 lalu.

Surat undangan untuk Hasanuddin Wahid ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU Gus Imron Rosyadi Hamid. Dalam surat itu, Hasanuddin Wahid dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.

Pansus PKB memang terus bekerja, dan pada Rabu 31 Juli, Pansus PKB juga memanggil Mantan Sekjen PKB Lukman Edy. 
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/337/3063335/ketua_pbnu_h_abdullah_latopada-LHNQ_large.jpg
Ketua PBNU: Hoaks Muktamar Luar Biasa NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063052/wakil_ketua_umum_pbnu_bidang_keagamaan_dan_hubungan_antarlembaga_kh_zulfa_mustofa-7iTJ_large.jpeg
Masa Khidmah Berakhir, Jatman Pimpinan Habib Luthfiy Belum Gelar Muktamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061724/sekjen_pbnu_gus_ipul-ElFh_large.jpg
Gus Ipul: Tak Ada Sejarah Muktamar Tandingan di NU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3057872/pbnu-KMHk_large.jpg
PBNU Imbau Warga NU Tak Terprovokasi Narasi Benturkan Santri-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052477/pbnu-tizG_large.jpg
PBNU: Cak Imin Tidak Kooperatif karena Tak Penuhi Undangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049268/pbnu-61lt_large.jpg
Tokoh Muda NU Gus Salam: Akar Rumput Mulai Resah dan Ingin Usulkan MLB!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement