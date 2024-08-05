Gempa M4,4 Guncang Sumur Banten Jelang Sholat Subuh

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan terjadi gempa di wilayah Sumur, Banten, pada Senin (5/8/2024). Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 itu terjadi menjelang waktu Sholat Subuh.

"Gempa Mag:4.4, 05-Aug-2024 04:38:33 WIB," tulis BMKG melalui laman media sosialnya, @infoBMKG.

BMKG menyebutkan bahwa lokasi koordinat gempa berada pada 7.15 Lintang Selatan (LS)-105.46 Bujur Timur (BT). Pusat gempa 55 km Barat Daya Sumur, Banten.

"Kedalaman 10 Km," tulis BMKG.

Namun, BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Sejauh ini belum ada laporan mengenai ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut.

