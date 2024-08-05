Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,8 Guncang Buroko Sulut

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |06:07 WIB
Gempa M3,8 Guncang Buroko Sulut
Illustrasi Gempa (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,8 mengguncang wilayah Buroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Senin (5/8/2024) sekira pukul 05.23 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.27 Lintang Utara - 123.12 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.8, 05-Aug-2024 05:36:23WIB, Lok:1.27LU, 123.12BT (43 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
BMKG Sulut Gempa Gempa Sulut Gempa
