Pulang Dugem, Ini Kronologi Mahasiswi Tabrak Emak-emak hingga Tewas di Pekanbaru

JAKARTA - Pulang dugem, ini kronologi mahasiswi tabrak emak-emak hingga tewas di Pekanbaru. Hal itu sempat viral di media sosial.

Sebab, dalam video itu banyak warganet memberikan komentar negatif pada mahasiswa tersebut. Tentunya beberapa penasaran cerita lengkap seorang ibu meninggal dikarenakan mahasiswa.

Beberapa ini kronologi mahasiswi tabrak emak-emak hingga tewas di Pekanbaru:

Menurut unggahan di media sosial X oleh akun @jiihan_sw, Marisa Putri mengendarai mobil Toyota Raize dan menabrak Renti Marningsih hingga tewas di tempat kejadian pada pukul 05.45 WIB. Pelaku bahkan menyeret korban sejauh 5 meter dengan mobilnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa pun membeberkan kronologi kecelakaan tersebut, berawal saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR BM 4697 JZ, tiba-tiba ditabrak mobil Toyota Raize bernomor polisi BM 1959 FJ.

"Korban ditabrak dari belakang. Dalam kasus ini pengemudi motor meninggal di tempat kejadian. Sementara pengemudi mobil kita amankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Alvin, Minggu (4/8/2024).