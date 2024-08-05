Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Tiga Terdakwa Kasus BTS 4G Jalani Sidang Putusan

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |08:23 WIB
Hari Ini, Tiga Terdakwa Kasus BTS 4G Jalani Sidang Putusan
Illustrasi sidang korupsi (foto; freepik)
A
A
A


JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan membacakan surat putusan terhadap tiga Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo.


Para Terdakwa adalah, Mantan Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul pada Bakti Kominfo, Muhammad Feriandi Mirza; mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G, Elvanno Hatorangan; dan mantan Tenaga Ahli Johnny G Plate, Walbertus Natalius Wisang. 


"Senin, 5 Agustus untuk pembacaan putusan," tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dilihat, Senin (5/8/2024). 


Dalam SIPP disebutkan, sidang putusan tersebut bakal dimulai pada pukul 10.00 WIB di ruang sidang Wirjono Projodikoro 2.

 

