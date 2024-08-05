Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Pekerjaan Ayah Marisa Putri Pengemudi yang Tabrak Penjual Sayur, Penghasilan Bulanananya Hanya Rp2 Juta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |12:57 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Ayah Marisa Putri Pengemudi yang Tabrak Penjual Sayur, Penghasilan Bulanananya Hanya Rp2 Juta
Ternyata ini pekerjaan ayah Marisa Putri pengemudi yang tabrak penjual Sayur, penghasilan bulanananya hanya Rp2 Juta. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan ayah Marisa Putri pengemudi yang tabrak penjual Sayur, penghasilan bulanananya hanya Rp2 Juta.

Adapun Satlantas Polresta Pekanbaru, Riau menangkap Marisa Putri (21) gadis cantik yang menabrak  Renti Marningsih (46) hingga tewas. Setelah memastikan pelakunya, polisi menetapkan Marisa menjadi tersangka.

Beberapa penasaran mengenai sosok serta keluarga Marisa Putri. Lantas apa pekerjaan kedua orangtua dari Marisa Putri? Ternyata ini pekerjaan ayah Marisa Putri pengemudi yang tabrak penjual Sayur, penghasilan bulanananya hanya Rp2 Juta. Dalam akun @dhemit_is_back, ayahnya seorang petani biasa. sang ayah justru hanya lulusan SMA.

Selain itu, orang tua Marisa juga diduga telah bercerai. Semenjak kuliah, Marisa pun kini diduga tinggal di salah satu kos VVIP pusat kota.keluarga Marisa Putri tercatat berdomisili di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilari, Pekanbaru.

Namun artikel ini dibuat, belum bisa dipastikan kebenaran terkait profesi ayah Marisa Putri yang disebut bekerja sebagai petani itu.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Alvin Agung Wibawa pun membeberkan kronologi kecelakaan tersebut, berawal saat korban mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR BM 4697 JZ, tiba-tiba ditabrak mobil Toyota Raize bernomor polisi BM 1959 FJ.

"Korban ditabrak dari belakang. Dalam kasus ini pengemudi motor meninggal di tempat kejadian. Sementara pengemudi mobil kita amankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Alvin, Minggu (4/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Advertisement