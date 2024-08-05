Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Pastikan KIM Plus Usung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta 2024-2029

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |13:11 WIB
Gerindra Pastikan KIM Plus Usung Ridwan Kamil sebagai Cagub Jakarta 2024-2029
Sufmi Dasco Ahmad (MPI/Felldy)
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa partai-partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIM) Plus akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta 2024-2029 pada Pilgub DKI pada November nanti.

"Insya Allah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dasco belum mau membeberkan siapa sosok bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi mantan gubernur Jawa Barat itu. Namun, ia memastikan dalam waktu dekat akan disampaikan.

"Untuk wakilnya nanti mungkin sehari dua hari  kita akan sampaikan ke media," ujarnya.

Begitu juga dengan sejumlah parpol yang akan tergabung ke KIM, Dasco juga belum mau membeberkan siapa saja. Tapi, dia mengatakan bahwa akan ada lebih dari satu partai politik yang akan tergabung.

"Sama, nanti sehari dua hari baru kita sampaikan plusnya siapa saja. (Pokoknya) Plusnya lebih dari satu (partai politik)," tuturnya.

Selain KIM Plus, PKS dan Partai Nasdem sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai cagub Jakarta 2024-2029.
 

(Salman Mardira)

      
