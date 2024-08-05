Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Ditangkap di Kereta, Densus Pulangkan Orangtua Teroris Malang 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |13:17 WIB
Sempat Ditangkap di Kereta, Densus Pulangkan Orangtua Teroris Malang 
Densus 88 Tangkap Teroris di Malang. Foto: Humas Polri.
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan bahwa telah memulangkan M, orangtua dari tersangka teroris HOK (19) yang ditangkap di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. M diketahui sempat ditangkap ketika dalam perjalanan di dalam kereta. 

"Ya, sudah pulang (orangtua teroris HOK)," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Oleh karena itu, Aswin mengungkapkan, sampai dengan saat ini, jumlah tersangka dalam kasus ini masih satu orang, yakni HOK. Pihaknya masih terus melakukan pendalaman. 

"Saat ini hanya 1 TSK, HOK, yang telah ditetapkan," ujar Aswin. 

Aswin menjelaskan, pihak detasemen berlambang burung hantu itu sebelumnya mengamankan orangtua HOK ketika melakukan perjalanan ke Jakarta, di dalam kereta. 

Dalam hal ini, Aswin juga menuturkan bahwa, orangtua HOK yang ditangkap di dalam kereta tidak membawa bahan peledak atau bom. 

"Nah ini juga untuk menegaskan bahwa tidak ada bahan peledak atau bom yang dibawa oleh orangtua tersangka," ucap Aswin. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062237/teroris-fZAY_large.jpg
230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri, Seluruh Senjata Diserahkan ke Densus 88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061038/teroris-HkrY_large.jpg
Peristiwa 11 September: Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059580/polri_rilis_kasus_teror_terhadap_paus_fransiskus-IbFH_large.jpg
Begini Isi Teror Terhadap Paus Fransiskus dari 7 Orang yang Ditangkap Densus 88 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059548/juru_bicara_densus_88_antiteror_kombes_aswin_siregar-Zniw_large.jpg
Densus 88 Temukan Bendera ISIS Saat Tangkap Pelaku Teror Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059540/personel_densus_88_antiteror_polri_tangkap_teroris-wyFr_large.jpg
Densus 88 Ungkap 1 Pelaku Teror Kedatangan Paus Fransiskus Berbaiat ke ISIS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058283/tkp_penangkapan_teroris_di_bekasi-VpeM_large.jpg
Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement