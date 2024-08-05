Gibran Tanggapi Permintaan Maaf Jokowi : Itu Hal Biasa

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dirinya memiliki kesalahan selama menjabat sebagai Presiden. Pernyataan itupun dinilai hal yang biasa.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, tidak ada yang salah terkait dengan pernyataan tersebut.

“Saya kira itu hal biasa. Kan minta maaf, minta masukan berterima kasih ke warga saya kira itu hal biasa,” kata Gibran kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Presiden Jokowi sebelumnya, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dirinya memiliki kesalahan selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Lapangan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Dalam kesempatan yang baik ini di hari pertama bulan kemerdekaan bulan Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini,” kata Jokowi dalam sambutannya.

“Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” sambungnya.