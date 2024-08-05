Profil Ridwan Kamil yang Diusung di Pilgub Jakarta 2024

JAKARTA - Mengulas profil Ridwan Kamil yang akan diusung di Pilgub Jakarta 2024 oleh partai-partai tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIM) Plus. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini sempat santer dikabarkan akan maju lagi di Jawa Barat, tapi Partai Gerindra memastikan KIM Plus akan mengusungnya sebagai calon gubernur Jakarta 2024-2029.

"Insya Allah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

"Untuk wakilnya nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media," lanjut Dasco.

Mochammad Ridwan Kamil merupakan seorang arsitek ulung yang pernah menjadi wali kota Bandung periode 2013-2018 dan gubernur Jawa Barat 2018-2024.

Setelah habis masa jabatan di Jabar, Emil sempat dirumorkan akan jadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, tapi duet ini tak terwujud.

Kali ini, Ridwan Kamil yang merupakan Waketum Partai Golkar sedang disiapkan sebagai cagub Jakarta 2024-2029, meski secara elektabilitas ia masih kalah dari Anies Baswedan dalam beberapa hasil survei terkini.

Ridwan Kamil memang dikenal sebagai kepala daerah yang "gaul" karena aktif di media sosial dan punya banyak followers. Ia juga akrab dengan kalangan milenial.

Pria kelahiran Bandung 4 Oktober 1971 ini juga sudah membintangi sejumlah film sejak menjabat wali kota, salah satunya film "Dilan".

Lahir dari pasangan Dr Atje Misbasch, SH dan Dra Tjutju Sukaesih, Ridwan Kamil merupakan anak kedua dari lima bersaudara.

Ridwan kamil kecil bersekolah di SDN Banjarsari III dan ia pernah berjualan es mambo buatan sendiri untuk menambah uang sakunya.

Setelah lulus dari SD kemudian Ridwan Kamil melanjutkan pendidikannya ke SMPN 2 Bandung 1984 hingga 1987. Sewaktu duduk di bangku SMP ia aktif mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi seperti OSIS, Paskibra, dan sepakbola.

Setelah lulus dari SMP ia melanjutkan ke SMAN 3 Bandung lalu masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) mengambil jurusan Teknik Arsitektur.

Pada masa kuliah ia memiliki semangat untuk hidup mandiri dengan merintis usaha maket untuk dosennya.

Ridwan Kamil menyelesaikan studi S1 di ITB dalam empat tahun, lalu hijrah ke Amerika Serikat melanjutkan pendidikan S2 di bidang Desain Urban di University of California, Berkeley.