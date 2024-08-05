Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Istilah Kotak Kosong di Pilkada dan Kaitannya dengan Pencalonan Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |13:55 WIB
Mengenal Istilah Kotak Kosong di Pilkada dan Kaitannya dengan Pencalonan Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta
Mengenal Istilah Kotak Kosong di Pilkada dan Kaitannya dengan Pencalonan Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mengenal istilah kotak kosong di Pilkada dan kaitannya dengan pencalonan Ridwan Kamil maju Pilgub Jakarta, menarik untuk dibahas. Sekadar diketahui, Koalisi Indonesia Bersatu (KIM) Plus akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub) pada Pilgub DKI Jakarta 2024.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, adalah yang melempar wacana hanya ada satu pasangan calon (paslon) di Pilkada DKI Jakarta 2024, melalui akun X-nya. Sehingga nantinya, paslon tersebut akan melawan kotak kosong.

"Di Jakarta, mau dibikin Ridwan Kamil vs Kotak Kosong?" tulis @satriohendri, dikutip Okezone, Senin (5/8/2024).

Hendri menilai, majunya Ridwan Kamil akan menjadi beban partai pendukung Anies Baswedan untuk maju menjadi calon orang nomor satu di Jakarta itu. Dan akan menguntungkan Kang Emil.

"Ya kalau Anies tidak maju, karena di blok oleh partai politik yang tidak ingin Anies maju, Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong," kata Hendri Satrio.

Istilah Kotak Kosong

Melansir beragam sumber, fenomena kotak kosong adalah munculnya calon tunggal yang tidak memiliki saingan sehingga dalam surat suara posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kotak kosong. Adanya calon tunggal tidak lantas membuat calon tunggal tersebut serta merta secara aklamasi diangkat menjadi kepala daerah. Maka dalam sistem Pilkada dikenal adanya pemilu antara pasangan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement