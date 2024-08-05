Banser Siaga 1, Ratusan Anggota Jaga Kantor PBNU

JAKARTA - Barisan Ansor Serba Guna (Banser) yang berjumlah seratusan orang berjaga di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024). Penjagaan dilakukan sebagai antisipasi agar aksi demonstrasi di depan Kantor PBNU yang dilakukan Aliansi Santri Gus Dur pada Jumat (2/8), tidak terulang.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin menegaskan telah mengintruksikan kepada seluruh kader di seluruh Indonesia, agar tidak ada lagi aksi di depan PBNU, apapun itu. Jika ada massa yang kembali mendemo di kantor PBNU, Addin menegaskan akan melakukan tindakan represif.

"Kalau ada kita langsung sikat, langsung gebuk, tapi sebelumnya kita pendekatan persuasif," kata Addin kepada wartawan, Senin (5/8/2024). Addin mengatakan, Banser akan berjaga di kantor PBNU selama 24 jam. Banser yang diterjunkan hanya dari wilayah Jabodetabek. Namun jika ada kebutuhan tambahan, pihaknya akan mengintruksikan Banser di seluruh Indonesia ikut berpartisipasi. "kalau Jabodetabek kita kumpulkan bisa sampai 100 ribu orang," tandasnya.

PBNU Didemo Aliansi Santri Gus Dur

Sebelumnya, puluhan masa Aliansi Santri Gus Dur berunjuk rasa di depan Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2024) sore. Mereka mendesak PBNU segera menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti ketua umum dan sekretaris jenderal.