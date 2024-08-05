Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banser Siaga 1, Ratusan Anggota Jaga Kantor PBNU

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |14:08 WIB
Banser Siaga 1, Ratusan Anggota Jaga Kantor PBNU
Banser mulai berjaga di kantor PBNU, Jakarta Pusat. (Foto: Okezone/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Barisan Ansor Serba Guna (Banser) yang berjumlah seratusan orang berjaga di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024). Penjagaan dilakukan sebagai antisipasi agar aksi demonstrasi di depan Kantor PBNU yang dilakukan Aliansi Santri Gus Dur pada Jumat (2/8), tidak terulang.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin menegaskan telah mengintruksikan kepada seluruh kader di seluruh Indonesia, agar tidak ada lagi aksi di depan PBNU, apapun itu. Jika ada massa yang kembali mendemo di kantor PBNU, Addin menegaskan akan melakukan tindakan represif. 

"Kalau ada kita langsung sikat, langsung gebuk, tapi sebelumnya kita pendekatan persuasif," kata Addin  kepada wartawan, Senin (5/8/2024). Addin mengatakan, Banser akan berjaga di kantor PBNU selama 24 jam. Banser yang diterjunkan hanya dari wilayah Jabodetabek. Namun jika ada kebutuhan tambahan, pihaknya akan mengintruksikan Banser di seluruh Indonesia ikut berpartisipasi. "kalau Jabodetabek kita kumpulkan bisa sampai 100 ribu orang," tandasnya.

PBNU Didemo Aliansi Santri Gus Dur

Sebelumnya, puluhan masa Aliansi Santri Gus Dur berunjuk rasa di depan Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2024) sore. Mereka mendesak PBNU segera menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti ketua umum dan sekretaris jenderal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/337/3063335/ketua_pbnu_h_abdullah_latopada-LHNQ_large.jpg
Ketua PBNU: Hoaks Muktamar Luar Biasa NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063052/wakil_ketua_umum_pbnu_bidang_keagamaan_dan_hubungan_antarlembaga_kh_zulfa_mustofa-7iTJ_large.jpeg
Masa Khidmah Berakhir, Jatman Pimpinan Habib Luthfiy Belum Gelar Muktamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061724/sekjen_pbnu_gus_ipul-ElFh_large.jpg
Gus Ipul: Tak Ada Sejarah Muktamar Tandingan di NU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3057872/pbnu-KMHk_large.jpg
PBNU Imbau Warga NU Tak Terprovokasi Narasi Benturkan Santri-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052477/pbnu-tizG_large.jpg
PBNU: Cak Imin Tidak Kooperatif karena Tak Penuhi Undangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049268/pbnu-61lt_large.jpg
Tokoh Muda NU Gus Salam: Akar Rumput Mulai Resah dan Ingin Usulkan MLB!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement