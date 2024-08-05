Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usung Kang Emil di Pilgub Jakarta, Parpol KIM Plus Lontarkan Pantun 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |14:16 WIB
Usung Kang Emil di Pilgub Jakarta, Parpol KIM Plus Lontarkan Pantun 
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (Foto: MPI)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal parpol KIM mengusung Ridwan Kamil atau Kang Emil maju di Pilgub Jakarta. Parpol KIM Plus pun melontarkan pantun dukungan ke Kang Emil tersebut.

"Jakarta jawabannya pakai pantun," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Adapun pantun yang dilontarkan Muzani sebagai berikut:

"Ke Pangkalan Jati beli babat
Makan bubur sama lotek
Provinsi DKI akan semakin hebat
Kalau gubernurnya seorang arsitek."

Saat disinggung terkait pendamping RK di Jakarta, Muzani berkelakar agar awak media untuk menunggu pantun berikutnya.

"Pokoknya untuk wakil gubernur dan KIM Plus atau KIM Min, tunggu pantun berikutnya," tandas Muzani.

Sekedar informasi, RK memiliki latar belakang sebagai arsitek. Partai Golkar, sebelumnya telah memberi sinyal untuk mendukung RK maju di Pilkada Jakarta 2024.

 


