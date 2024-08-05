Usung Kang Emil di Pilgub Jakarta, Parpol KIM Plus Lontarkan Pantun

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal parpol KIM mengusung Ridwan Kamil atau Kang Emil maju di Pilgub Jakarta. Parpol KIM Plus pun melontarkan pantun dukungan ke Kang Emil tersebut.

"Jakarta jawabannya pakai pantun," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Adapun pantun yang dilontarkan Muzani sebagai berikut:

"Ke Pangkalan Jati beli babat

Makan bubur sama lotek

Provinsi DKI akan semakin hebat

Kalau gubernurnya seorang arsitek."

Saat disinggung terkait pendamping RK di Jakarta, Muzani berkelakar agar awak media untuk menunggu pantun berikutnya.

"Pokoknya untuk wakil gubernur dan KIM Plus atau KIM Min, tunggu pantun berikutnya," tandas Muzani.

Sekedar informasi, RK memiliki latar belakang sebagai arsitek. Partai Golkar, sebelumnya telah memberi sinyal untuk mendukung RK maju di Pilkada Jakarta 2024.