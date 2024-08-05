Menolak Diajak Mencuri, Remaja di Bekasi Dibunuh Teman Lehernya Nyaris Putus

BEKASI - Rizky Zakariyan (22), remaja di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di dekat sebuah rumah sakit usai dianiaya temannya sendiri di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Minggu 4 Agustus 2024 dini hari. Kondisi leher tergorok dan nyaris putus.

Korban dianiaya karena temannya kesal lantaran korban menolak diajak mencuri sepeda motor di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi. Hingga kini, jasad korban masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jat, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi.

Suasana rumah duka masih menyelimuti rumah duka Rizky Zakariyan di rumahnya di Kampung Kaliabang Dukuh, Kelurahan Pejuang Jaya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Minggu sore. Hingga kini, pihak keluarga korban masih menunggu kedatangan jenazah yang masih dalam proses autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Korban tewas dengan kondisi leher nyaris putus usai dianiaya dengan golok oleh temannya sendiri di wilayah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Meski korban terluka di bagian leher. Namun, korban tetap berjalan untuk mencari rumah sakit.

Lantaran banyak mengeluarkan darah, korban pun akhirnya ambruk dan tergeletak di dekat di jalan. Korban akhirnya tewas dengan kondisi luka di leher.

Abdul Halim, paman korban yang ditemui di rumah duka mengatakan, berdasarkan informasi dari keluarga, keponakannya janjian dengan pelaku di wilayah Babelan. Kemudian, baru mendapatkan kabar bahwa keponakannya sudah terbaring di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.