HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Korsleting, Pabrik Cat Rumahan di Bekasi Kebakaran

Rahmat Hidayat , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |04:29 WIB
Diduga Korsleting, Pabrik Cat Rumahan di Bekasi Kebakaran
Pabrik cat rumahan di Bekasi kebakaran (Foto: Okezone/Rahmat Hidayat)
A
A
A

BEKASI - Sebuah rumah yang dijadikan home industri pembuatan cat di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes kebakaran, pada Senin (5/8/2024) dini hari. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seisi rumah.

Belum diketahui secara akibat kebakaran ini. Namun, diduga api berasal dari korsleting kabel  listrik yang berada di dalam rumah. Hingga kini, petugas masih melakukan proses pemadaman dengan mengerahkan tujuh unit mobil pemadaman kebakaran Kota Nekasi.

Dari rekaman video amatir milik warga terlihat kepulan asap tebal membubung tinggi dan kobaran api menghanguskan rumah yang terletak di Jalan Camar, Gang Mualim, Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi. Untuk memudahkan proses pemadaman dan mempermudah proses memadamkan titik api, petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol tembok samping rumah.

Kondisi rumah yang berada di dalam gang sempat menyulitkan petugas untuk memadamkan si jago merah. Api yang berasal dari dalam gudang cat oplosan tersebut terjadi saat istri sang pemilik toko sedang tertidur pulas. Kobaran api dengan cepat langsung membakar seluruh bangunan gudang cat.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Namar Naris mengatakan, yang terbakar merupakan rumah home industri pembuatan cat. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar seperti tiner dan bahan-bahan  pembuatan cat membuat api dengan cepat menjalar dan menyulitkan petugas untuk memadamkan api.

 

Halaman:
1 2
      
