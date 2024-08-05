Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Proyek Konstruksi di Tol Janger, Lalin Menuju Bandara Soetta Bakal Terhambat

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |04:12 WIB
Ada Proyek Konstruksi di Tol Janger, Lalin Menuju Bandara Soetta Bakal Terhambat
Ilustrasi (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) sedang melakukan pekerjaan konstruksi pada ruas tol Jakarta - Tangerang (Janger). Ruas jalan ini menjadi salah satu opsi masyarakat Jakarta menuju Bandara Soekarno - Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Lajur yang menjadi objek pekerjaan untuk sementara tidak dapat dilintasi selama pekerjaan berlangsung. Namun, lajur lainnya dapat digunakan sebagai lajur lalu lintas.

Pekerjaan pemeliharaan  perkerasan jalan pada Ruas Tol Jakarta-Tangerang ini akan dilaksanakan mulai Sabtu, 03 Agustus sampai dengan Senin 12 Agustus 2024 dengan lokasi sebagai berikut:

1. Pekerjaan Rekonstruksi Rigid

Arah Merak
- KM 15+165 s.d. KM 15+215 di lajur 2 sepanjang 50 meter, dilaksanakan Senin, 5 Agustus 2024 mulai pukul 24:00 WIB s.d. Rabu, 7 Agustus 2024 pukul 24:00 WIB.;
- KM 15+900 s.d. KM 15+960 di lajur 2 sepanjang 60 meter, dilaksanakan Senin, 5 Agustus 2024 mulai pukul 24:00 WIB s.d. Rabu, 7 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+310 s.d. KM 10+320 di lajur 1 sepanjang 10 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+330 s.d. KM 10+345 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Sabtu, 10  Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+360  s.d. KM 10+380 di lajur 1 sepanjang 20 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+395 s.d. KM 10+405 di lajur 1 sepanjang 10 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+430 s.d. KM 12+445 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+460 s.d. KM 12+465 di lajur 1 sepanjang 5 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+490 s.d. KM 12+495 di lajur 1 sepanjang 5 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+505 s.d. KM 12+510 di lajur 1 sepanjang 5 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.

Arah Jakarta
- Off Ramp Kembangan di lajur 2 sepanjang 35 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Jumat 9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB
- KM 16+720 s.d. KM 16+705 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Minggu,  9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 16+540 s.d. KM 16+500 di lajur 1 sepanjang 1 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Minggu,  9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 16+455 s.d. KM 16+440 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Minggu,  9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/338/3167066/jakarta_kondusif-N7Cm_large.jpg
Jakarta Kondusif, Lalin di Kwitang hingga Matraman Kembali Ramai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement