JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) sedang melakukan pekerjaan konstruksi pada ruas tol Jakarta - Tangerang (Janger). Ruas jalan ini menjadi salah satu opsi masyarakat Jakarta menuju Bandara Soekarno - Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.
Lajur yang menjadi objek pekerjaan untuk sementara tidak dapat dilintasi selama pekerjaan berlangsung. Namun, lajur lainnya dapat digunakan sebagai lajur lalu lintas.
Pekerjaan pemeliharaan perkerasan jalan pada Ruas Tol Jakarta-Tangerang ini akan dilaksanakan mulai Sabtu, 03 Agustus sampai dengan Senin 12 Agustus 2024 dengan lokasi sebagai berikut:
1. Pekerjaan Rekonstruksi Rigid
Arah Merak
- KM 15+165 s.d. KM 15+215 di lajur 2 sepanjang 50 meter, dilaksanakan Senin, 5 Agustus 2024 mulai pukul 24:00 WIB s.d. Rabu, 7 Agustus 2024 pukul 24:00 WIB.;
- KM 15+900 s.d. KM 15+960 di lajur 2 sepanjang 60 meter, dilaksanakan Senin, 5 Agustus 2024 mulai pukul 24:00 WIB s.d. Rabu, 7 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+310 s.d. KM 10+320 di lajur 1 sepanjang 10 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+330 s.d. KM 10+345 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+360 s.d. KM 10+380 di lajur 1 sepanjang 20 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 10+395 s.d. KM 10+405 di lajur 1 sepanjang 10 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+430 s.d. KM 12+445 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+460 s.d. KM 12+465 di lajur 1 sepanjang 5 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+490 s.d. KM 12+495 di lajur 1 sepanjang 5 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 12+505 s.d. KM 12+510 di lajur 1 sepanjang 5 meter, dilaksanakan Sabtu, 10 Agustus 2024 mulai pukul 06:00 WIB s.d. Senin, 12 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.
Arah Jakarta
- Off Ramp Kembangan di lajur 2 sepanjang 35 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Jumat 9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB
- KM 16+720 s.d. KM 16+705 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Minggu, 9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 16+540 s.d. KM 16+500 di lajur 1 sepanjang 1 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Minggu, 9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.;
- KM 16+455 s.d. KM 16+440 di lajur 1 sepanjang 15 meter, dilaksanakan Rabu, 7 Agustus 2024 mulai pukul 10:00 WIB s.d. Minggu, 9 Agustus 2024 pukul 05:00 WIB.