HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor, Kawanan Maling di Depok Todongkan Senpi ke Warga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |07:12 WIB
Kepergok Curi Motor, Kawanan Maling di Depok Todongkan Senpi ke Warga
Illustrasi Penembakan (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) jenis Honda Beat dengan nomor polisi AD 6484 WE milik Tulus Bayu Aji (22) asal Sragen, Jawa Tengah di Jalan Putri Tunggal RT 001/007, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok pada Jumat 2 Agustus 2024 menyita perhatian publik. Aksi curanmor itu sempat hendak digagalkan warga sekitar usai sholat Jumat hanya saja kawanan maling yang beraksi berdua sempat menodongkan senjata api (senpi).

Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga menjelaskan kronologis berawal dari sepeda motor yang terparkir di sebuah minimarket tempat korban bekerja. Selanjutnya ditinggal ibadah sholat Jumat tak jauh dari minimarket.

"Setelah selesai sholat korban kembali ke minimarket melihat motornya sudah tidak / hilang. Selanjutnya ada warga sekitar memberitahu ke korban bahwa motornya diambil oleh dua orang laki-laki yang tidak kenal, sempat direkam oleh anak-anak kecil menggunakan HP kemudian meneriaki pelaku hingga kabur, setelah itu warga sekitar ikut mengejarnya," kata Judika saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
