Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Jabar Klaim Tak Temukan Laporan Serangan Fajar saat Pilpres dan Pileg 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |21:37 WIB
Bawaslu Jabar Klaim Tak Temukan Laporan Serangan Fajar saat Pilpres dan Pileg 2024
Bawaslu Jabar
A
A
A

DEPOK - Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah membeberkan bahwa tidak ada laporan serangan fajar atau money politics (politik uang) dan terdapat lima kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pemilu Serentak Februari 2024 silam.

Hal itu disampaikan dalam sela-sela acara 'Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024' yang dihelat Bawaslu Kota Depok di Auditorium Hotel Savero, Beji, Kota Depok pada Selasa (6/8/2024).

"Pemilu 2024 ASN itu pertama Garut, Bekasi walaupun tidak terbukti atau tidak inkrah ada lima kalau tidak salah kemarin. Serangan fajar sampai dengan Pemilu 2024 tidak ada laporan," kata Nuryamah.

Nuryamah mengatakan kalau sanksi netralitas ASN berada dibawah kewenangan KASN terdapat tiga jenis sanksi. Namun, Ia menyebut bahwa untuk wilayah Jawa Barat tidak sampai sanksi pemecatan melainkan pemotongan tunjangan kinerja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158309//ketua_bawaslu_rahmat_bagja-D6ac_large.jpg
Bawaslu Susun Usulan Revisi UU Pemilu, Soroti Sengketa hingga Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement