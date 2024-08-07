Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peletakan Batu Pertama Gedung Pusdiklat SPSI, Kapolri : Semoga Menjadi Tempat Memperjuangkan Hak Buruh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:00 WIB
Peletakan Batu Pertama Gedung Pusdiklat SPSI, Kapolri : Semoga Menjadi Tempat Memperjuangkan Hak Buruh
Kapolri Letakan Batu Pertama Gedung Pusdiklat Buruh. Foto: Dokumentasi Polri.
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pusdiklat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Asean Trade Union Council (KSPSI ATUC) di Desa Jatiluhur, Jatiluhur, Purwakarta. Diharapkan bisa dijadikan tempat bagi kelompok buruh untuk memperjuangkan hak-haknya.

Peletakan batu tersebut merupakan simbolik dimulainya pembangunan Pusdiklat yang nantinya akan difungsikan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan serikat pekerja yang tergabung dalam SPSI. 

Dalam sambutannya, Sigit mengungkapkan bahwa suatu kebanggaan dapat diundang dalam kegiatan dalam  peletakan batu pertama Pusdiklat SPSI, yang merupakan tempat pendidikan terbesar di Asia Tenggara.

"Polri akan mendukung dan mengawal proses pembangunan pusdiklat SPSI agar dapat tepat waktu sesuai yang direncanakan. Semoga dengan adanya Pusdiklat SPSI, dapat menjadi tempat memperjuangkan hak - hak buruh dan lapangan pekerjaan semakin bertambah,  serta dapat menghasilkan ide atau pandangan untuk buruh yang semakin sejahtera,” kata Sigit dalam keterangannya, Jakarta, (7/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
