Elite Golkar Kumpul di Kediaman Airlangga Malam Ini, Putuskan Calon Diusung di Pilkada 2024

JAKARTA - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar rapat internal di kediaman ketua umumnya Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2024) malam. Rapat ini membahas soal Pilkada 2024 dan calon kepala daerah yang akan diusung.

"Hari ini kami ada rapat sebenarnya di tempat ketua umum, terus ya melanjutkan rapat-rapat soal calon-calon kepala daerah," kata Waketum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di depan rumah Airlangga.

Doli menjelaskan, rapat internal malam ini sekaligus menjadi forum pengambilan keputusan terkait sejumlah calon kepala daerah yang akan diusung. Setelah diputuskan, daftar nama calon kepala daerah yang akan diusung akan diumumkan pada Kamis 7 Agustus 2024 besok, sebagaimana menjadi keputusan rapat pleno beberapa waktu lalu.

"Kan sesuai rapat pleno, kan kami akan mengumumkan secara bertahap. Maksudnya kluster pertama 18 Juli, kemudian tanggal 8 Agustus besok, kemudian 18 Agustus, sama terakhir 26 Agustus," ujarnya.

Ketua Komisi II DPR itu membocorkan, sebanyak 300 calon kepala daerah yang akan maju di tingkat kabupaten dan kota akan diumumkan Golkar besok. Khusus tingkat provinsi, kata dia, belum bisa dipastikan.

"(Pengumuman di tingkat) provinsinya tergantung rapat malam ini," pungkasnya.



(Salman Mardira)