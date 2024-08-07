Gus Choi : PKB Bisa Menjadi Besar karena PBNU dan Gus Dur

Effendy Choirie atau Gus Choi (kiri) beri keterangan pers di Kantor PBNU, Jakarta (Okezone.com/Widya)

JAKARTA - Mantan politikus PKB Effendy Choirie atau Gus Choi mengatakan bahwa PKB tak pernah ada kalau tanpa KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya PKB besar karena peran Gus Dur dan PBNU.

Hal itu disampaikan Gus Choi dalam konferensi pers usai memenuhi undangan Pansus PKB bentukan PBNU untuk diminta keterangan seputar sejarah pendirian dan riwayat dinamika dalam perjalanan PKB.

"Saya katakan PKB tidak ada tanpa NU, PKB tidak ada tanpa Gus Dur, jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU, konkretnya begitu," kata Gus Choi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Menurut Gus Choi, PKB menjadi besar karena bantuan NU. Lantas dia menceritakan ada juga partai lain di luar PKB yang berdiri dari luar lingkungan NU tapi tidak bertahan lama.

"Faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri dari lingkungan NU itu menjadi partai gurem. Dulu ada namanya PKU, PNU tidak dibackup tidak didirikan PBNU, tapi didirikan oleh hanya orang-orang NU, maka mereka tidak ada yang bisa memenuhi syarat," ujar politikus Partai Nasdem itu.

"Nah PKB bisa menjadi besar seperti ini, itu ada, besar, itu karena PBNU dan Gus Dur,"katanya.

Lantas dia menceritakan bahwa NY terbentuk karena desaka warga NU politikus NU, aktivis NU dimana harus memiliki partai sendiri. Sementara NU-nya tetap sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan.