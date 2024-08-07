Fungsi Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, Salah Satunya Simpan Bendera Pusaka

JAKARTA - Dirien Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan perbedaan fungsi dari Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan secara eksklusif kepada wartawan Okezone saat dirinya menemani Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berkeliling di Istana Negara di IKN pada Rabu (7/8/2024) sore.



Diana menjelaskan, salah satu ruangan di Istana Negara IKN akan menjadi tempat disimpannya bendera pusaka. "Ada tempat ruang tempat penyimpanan bendera pusaka ada di sini," kata Diana.

Diana pun memaparkan perbedaan dari fungsi Istana Negara di IKN dan Istana Garuda. "Jadi Istana Garuda adalah kantor untuk Presiden, sedangkan Istana Negara ada di sini untuk menerima tamu-tamu negara," ujarnya.

Diana melanjutkan, Istana Negara di IKN nantinya juga akan dijadikan tempat tinggal Presiden. Kendati begitu, Diana menyebutkan di Istana Garuda juga disediakan paviliun dan sarana pendukung lainnya, termasuk tempat ibadah.