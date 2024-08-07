Menko Polhukam: IKN Siap untuk Gelar Upacara HUT ke-79 RI

BALIKPAPAN - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan Ibukota Nusantara (IKN) siap menggelar upacara detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Bisa dilihat istana negara sudah hampir 100 persen selesai, gedung garuda sudah 100 persen selesai, dan lapangan upacara juga siap dipergunakan," kata Hadi Tjahjanto di depan Gedung Istana Negara IKN saat kunjungan bersama pemimpin redaksi media massa, Rabu (7/9/2024).

Dilanjutkan, pada saat detik-detik Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta dan IKN secara bersamaan. "Untuk di IKN akan dilaksanakan pukul 11.00 WITA, dan di Jakarta dilaksanakan pukul 10.00 WIB," kata dia.

Hadi Tjahjanto juga menyebutkan Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara pada saat penaikan bendera di pagi hari dan saat penurunan bendera di sore hari.

"Presiden akan menjadi inspektur upacara di IKN," tegasnya.