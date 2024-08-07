Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pilbup Bogor 2024, Jaro Ade Kumpulkan Semua Relawan dalam Rapat Akbar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |23:03 WIB
Pilbup Bogor 2024, Jaro Ade Kumpulkan Semua Relawan dalam Rapat Akbar
Jaro Ade
A
A
A

BOGOR - Dengan penuh semangat yang bergelora ribuan masyarakat deklarasi mendukung sepenuh hati calon bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade maju dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024, saat rapat akbar relawan Jaro Ade yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

"Hari ini para relawan Jaro Ade dari berbagai pelosok Kabupaten Bogor melakukan rapat akbar sekaligus berdeklarasi mendukung saya dalam pemilihan bupati Bogor 2024," kata Jaro Ade.

Jaro Ade tak menyangka begitu cintanya masyarakat Kabupaten Bogor terhadap dirinya, hingga rela datang dari ujung Kabupaten Bogor untuk mendeklarasikan dukungannya kepada putra daerah asli kelahiran Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya.

"Saya sangat berterimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang dengan tulus mendukung saya. Ada yang dari Tanjungsari, Jasinga, Cisarua, Gunungsindur Parung, Cileungsi dan dari wilayah - wilayah plosok lainnya rela datang ke acara rapat akbar relawan Jaro Ade ini," kata Jaro Ade.

Amanah dan doa masyarakat dari Kabupaten Bogor Timur, Barat, Selatan, Utara dan Cibinong Raya menjadi penyemangat untuk terus melakukan ikhtiar hingga dirinya ditetapkan sebagai bupati Bogor 2024-2029. 

"Apa yang disampaikan oleh para perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, keluh kesahnya terkait kondisi Kabupaten Bogor hari ini, akan kita tuangkan dalam visi misi dan menjadi program skala prioritas saat saya jadi bupati Bogor," janji Jaro Ade.

Jaro Ade menambhakan, hari ini merupakan hajatnya masyarakat Kabupaten Bogor, hari dimana mendengarkan keluh kesah ibu - ibu, para kiai, guru ngaji, petani, hingga kebutuhan pemuda pemudi sebagai generasi penerus bangsa.

 

