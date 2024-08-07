Menko Polhukam: Istana Negara di IKN Sangat Dinantikan karena Karya Asli Bangsa Indonesia

BALIKPAPAN - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan istana negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah bangunan yang membanggakan dan sekaligus dinantikan. Istana negara di IKN merupakan karya asli bangsa Indonesia.

"Kita menantikan hingga 79 tahun adanya istana negara yang benar-benar dibangun oleh bangsa Indonesia. Kebanyakan istana negara dibangun oleh kolonial Belanda," kata Hadi Tjahjanto di depan Istana Negara IKN saat melakukan kunjungan bersama pemimpin redaksi media massa, Rabu (7/9/2024).

Hadi juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN ini dilakukan melalui 5 tahapan yang dimulai sejak 2022 hingga 2045 nanti.

"Saya datang pada Maret 2024 lalu, saat ini (Agustus 2024) perkembangan pembangunannya sudah sangat luar biasa. Kita lihat istana negara sudah di atas 90 persen, istana garuda sudah 100 persen, dan bangunan lainnya," kata Hadi.

Namun Hadi Tjahjanto menepis anggapan bahwa fasilitas di IKN ini sengaja dikebut penyelesaiannya karena untuk mengejar upacara 17 Agustus 2024 nanti.