HOME NEWS NASIONAL

Dirjen KIP Kominfo: IKN Katalisator Atasi Kesenjangan Pembangunan Indonesia Barat dan Timur

M Budi Santosa , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |00:00 WIB
Dirjen KIP Kominfo: IKN Katalisator Atasi Kesenjangan Pembangunan Indonesia Barat dan Timur
IKN bersiap sambut upacara HUT ke-79 RI (Foto: Okezone)
BALIKPAPAN - Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Kominfo Usman Kansong menyakini Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi katalisator kesenjangan pembangunan di Indonesia barat dan timur. 

"IKN akan menjadi episentrum pembangunan Indonesia sentris, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara barat dan timur,” ujar Usman Kansong saat mengunjungi IKN bersama pimpinan redaksi media massa, Rabu (7/8/2024).

Konsep smart forest city yang diusung dalam pembangunan IKN juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadi model kota masa depan yang berkelanjutan.
 
Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih efisien dan efektif.

 

