Perkuat Peran Agama dalam Pelestarian Lingkungan, Kemenag Gelar Simposium Masjid Inovatif

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, menggelar International Symposium on Innovative Masjid (ISIM) 2024. Acara yang bertajuk "Eco-friendly Mosque, Climate Change, and Future Generation" diawali dengan Call for Papers yang digelar di Solo pada September 2024.

Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, mengatakan, Call for Papers ini mengundang akademisi, pemerhati, praktisi, dan penggerak masjid untuk berbagi gagasan dan pengalaman terkait pengelolaan masjid ramah lingkungan.

‘Saya mengajak akademisi, pemerhati, praktisi, dan penggerak masjid untuk berbagi ide dan pengalaman di forum ilmiah internasional ini. Praktik baik (best practices) di satu masjid akan menginspirasi dan mendorong praktik serupa di tempat lain," ujar Kamaruddin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/9/2024).

Dia menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai kewajiban universal yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin ke-13.

"Simposium ini sangat relevan dan strategis. Diskusi tentang konsep masjid ramah lingkungan akan meningkatkan kesadaran dan kontribusi terkait pelestarian lingkungan, serta membuktikan peran strategis agama dan tokoh agama dalam pencapaian SDGs," jelasnya.