Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakernas KPPI Dorong KemenPPPA Jadi Kementerian Koordinator 

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |01:38 WIB
Rakernas KPPI Dorong KemenPPPA Jadi Kementerian Koordinator 
Presidium KPPA Rahayu Saraswati (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Rahayu Saraswati mendorong agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi kementrian koordinator. Usulan tersebut dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan gender, SDM, dan anak. 

"Kita sebagai kaukus perempuan politik Indonesia ingin mengajukan untuk adanya diperkuat. KemenPPPA  jadi menko iya betul, bahkan itu bukan hanya untuk jadi bukan hanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita bicara pengaruh utama gender SDM yang artinya sekarang isu perempuan bukan hanya isu perempuan adalah isu manusia," kata Rahayu, Rabu 7 Agustus 2024.

Dia mengatakan bahwa rencana itu sudah disampaikan dalam pertemuan antara pemerhati perempuan, NGO, civil society, hingga LSM yang memang aktif untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan. Selain itu, usulan ini juga sudah disampaikan tim pakar dari Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden terpilih.

"Jadi ini bukan berdasarkan kelembagaan tapi berdasarkan isu supaya memang ini menjadi persoalan utama prioritas dari administrasi Prabowo Gibran," ucapnya.

Selain itu, KPPI juga akan melobi untuk adanya pengarusutamaan gender dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu yang ada di UU MD3. "Jadi undang-undang yang memang mengatur persoalan tentang politik dan demokrasi ke depan harus adanya keberpihakan kepada perempuan yang mana realitanya di Indonesia kita hidup di budaya yang sangat patriarki," katanya.

Sehingga, ke depan KPPI diharapkan dapat menjadi salah satu organisasi yang memang mewakili dan menampung semua suara dari perempuan. Terutama perempuan yang ada di politik, LSM, termasuk juga para akademisi maupun perempuan-perempuan lainnya.

Menurutnya, KPPI harus bersatu dan menyampaikan aspirasi yang sama bahwa perempuan adalah bagian dari pembangunan secara menyeluruh. Baik itu ekonomi, hingga pangan untuk masa depan bangsa.

"Bahwa ini ada upaya yang kami sebagai bagian dari bukan hanya tim tapi juga kader tentunya mengikuti proses di mana Pak Prabowo sangat menghormati proses dan proses itu kita lakukan terutama melalui tim transisi terutama lewat tim pakar itu sudah saat ini dijalankan," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/337/3045812/titi_anggraini-183Q_large.jpg
Pakar Dorong Dana Bantuan Parpol Ditambah 30 Persen untuk Keterwakilan Perempuan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033587/perempuan_kelola_stres-XPH8_large.jpg
Sehat Emosional, Komunitas Peduli Perempuan dan Berbagi Bantu Wanita Kelola Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/608/2999531/seminar-hari-kartini-wamen-angela-peran-perempuan-sangat-penting-dalam-perekonomian-nasional-rO0oeIzhm6.jpg
Seminar Hari Kartini, Wamen Angela: Peran Perempuan Sangat Penting dalam Perekonomian Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981760/ktt-di-paris-puan-soroti-banyak-perempuan-jadi-korban-perang-di-gaza-hingga-ukraina-NM0KYX2RjG.jpg
KTT di Paris, Puan Soroti Banyak Perempuan Jadi Korban Perang di Gaza hingga Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/337/2867088/hari-konstitusi-puan-dorong-pemenuhan-hak-perempuan-gcq5iBlrvS.jpg
Hari Konstitusi, Puan Dorong Pemenuhan Hak Perempuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/338/2847376/siapkan-generasi-emas-2045-perempuan-diberi-edukasi-tentang-mendidik-anak-IpvIGkB9rS.jpg
Siapkan Generasi Emas 2045, Perempuan Diberi Edukasi tentang Mendidik Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement