Kunjungi IKN, Hadi Tjahjanto: Indonesia Menuju Masa Depan yang Lebih Baik

JAKARTA - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa media memiliki peran yang penting dan dominan untuk ikut aktif dalam mendorong keberhasilan nasional, khususnya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan kegiatan “Dialog Bersama Menko Polhukam, Menkominfo, dan Pemimpin Redaksi Nasional di Ibu Kota Nusantara” di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (7/8/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Hadi Tjahjanto ditemani 50 orang pemimpin redaksi dari berbagai media ternama di Indonesia.

Ia menjelaskan, pemerintah memiliki niat kuat untuk selalu menggandeng media nasional. “Kerja sama dengan media adalah hal yang mutlak dalam menyebarkan informasi publik yang akurat, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hadi.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan penurunan bendera pada peringatan HUT ke-79 RI mendatang.

Menko Hadi mengajak para pemimpin redaksi untuk dapat melihat langsung kondisi kesiapan IKN untuk pelaksanaan peringatan HUT RI nanti.