INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jenderal Kopassus Spesialis Tempur Turun ke Lokasi Pembunuhan Pilot Selandia Baru

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |06:19 WIB
TIMIKA - Panglima Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon menyambangi lokasi penyerangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.  

Jenderal Kopasuss bintang tiga ini memastikan, kondisi helikopter IWN MD 500 ER PK masih dalam keadaan utuh setelah pembunuhan pilot Glen Malcolm Conning oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Helikopternya masih sementara utuh dari informasi yang kita dapat dan kondisinya tidak terlalu parah," kata Richard dikutip, Kamis (8/8/2024).

Richard yang saat ini juga baru ditunjuk sebagai Kasum TNI, memastikan, pada saat proses evakuasi pilot asal Selandia Baru tersebut, kondisi jenasah masih berada di dalam helikopter IWN MD 500 ER PK yang diawakinya.

"Tim dari Satuan Tugas (Satgas) TNI-Polri melakukan evakuasi jenasah dari dalam pesawat di Distrik Alama dan dibawa ke Kota Timika melalui Bandara Lanud Yohanis Kapiyau Timika," pungkasnya.

Sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol Bayu Suseno, mengatakan pihaknya berkoordinasi bersama Komando Operasi Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III dan Lanud Timika untuk melakukan pergeseran pasukan ke lokasi pembunuhan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service, berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
