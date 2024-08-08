Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tamu Undangan Peserta Upacara Bendera di IKN Disediakan Shuttle

M Budi Santosa , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |06:39 WIB
Tamu Undangan Peserta Upacara Bendera di IKN Disediakan Shuttle
Tamu Undangan Peserta Upacara Bendera di IKN Disediakan Shuttle/Okezone
A
A
A

PENAJAM PASER UTARA -  Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilag menepis rumor tentang adanya 1.000 mobil untuk menjemput tamu undangan peserta upacara HUT ke-79 RI di IKN. 

Danis menyatakan, panitia HUT RI akan menyiapkan shuttle untuk mengangkut para tamu undangan dari Balikpapan menuju IKN. 

"Nggak ada itu (1.000 mobil). Kita siapkan shuttle, jadi tidak akan banyak mobil-mobil pribadi," kata Danis disela-sela kunjungan ke IKN bersama pimpinan media massa di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (7/9/2024).

Danis menyatakan nantinya tol baru yang kini belum 100 persen selesai akan difungsionalkan para 17 Agustus. Hal ini diharapkan bisa mengatasi kepadatan lalu lintas dan mempercepat waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN. 

Di tempat yang sama Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Kominfo Usman Kansong menyebutkan mulai 10 Agustus 2024, semua pekerjaan yang berskala besar di IKN akan dihentikan sementara. 

 

Halaman:
1 2
      
