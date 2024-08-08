Kasus Vina Cirebon, Saka Tatal Akan Buka-bukaan soal BAP Aep dan Dede di Bareskrim

JAKARTA - Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon AKAN diperiksa terkait keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon dari terlapor Aep dan Dede di Bareskrim Polri pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Kuasa Hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menyebutkan, pada pemeriksaan pekan depan, pihaknya bakal membawa sejumlah berkas berita acara pemeriksaan (BAP) milik Aep dan Dede.

“Karena kaitannya dengan Aep dan Dede kan, kita juga bawa berkas BAP Aep dan Dede yang menyatakan kalau dia mengetahui ciri-ciri pelakunya. Kan ada BAP nya?,” kata Titin kepada Okezone, Kamis (8/8/2024).

Dia melanjutkan, sejatinya pemeriksaan itu dilakukan pada Senin lalu dan Rabu kemarin. Namun, ia dihubungi oleh pihak Bareskrim untuk dilakukan penundaan ke Selasa depan lantaran saat ini penyidik masih memeriksa tujuh terpidana lainnya.

“Hari Selasa depan Bareskrimnya membatalkan, karena masih memeriksa 7 terpidana itu, pemeriksaannya belum selesai. Jadi nanti hari Selasa depan di Bareskrim,”pungkasnya.

Sebelumnya, dua saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016, yakni Aep dan Dede dilaporkan ke Bareskrim Polri karena diduga membuat kesaksian palsu. Pelaporan tersebut dilayangkan agar tujuh terpidana yang dihukum seumur hidup dibebaskan seperti Pegi Setiawan.