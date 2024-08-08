Ini Sosok Pemenang Kontes Kecantikan Waria yang Viral di Jakarta Pusat yang Pakai Slempang Aceh

Ini Sosok Pemenang Kontes Kecantikan Waria yang Viral di Jakarta Pusat yang Pakai Slempang Aceh (Foto: Instagram)

JAKARTA- Ini sosok pemenang kontes kecantikan waria yang viral di Jakarta Pusat yang pakai slempang Aceh. Sosoknya menjadi viral usai seorang peserta menggunakan selempang bertuliskan nama daerah Aceh dan dinobatkan sebagai pemenang dalam kontes tersebut.

Tentunya banyak yang memprotes bahkan merusak citra dari wilayah Aceh. Sebab, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tidak tahu menahu adanya kontes tersebut apalagi mengirimkan utusan untuk mengikutinya.

Berikut ini sosok pemenang kontes kecantikan waria yang viral di Jakarta Pusat yang pakai slempang Aceh:

Nyak Ayu Sare merupakan seorang perempuan transgender atau transpuan dari Aceh. Ia salah satu selebgram asal Tanah Rencong yang populer nama dengan Ayu Saree.

Saree yang disematkan di depan nama Ayu merupakan nama desa atau perkampungan di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.

Ayu Saree disebut-sebut sudah hijrah dari Aceh dan tinggal di Jakarta karena di daerah asalnya, orang transpuan sepertinya kurang diterima oleh masyarakat. Maklum, Aceh salah satu daerah yang menerapkan syariat Islam dan warganya juga masih kental menjunjung tinggi adat budaya lokal serta norma-norma.

Ayu Saree merupakan alumnus Transchool Sanggar Swara, sebuah sekolah alternatif bagi para transpuan muda untuk belajar tentang kesetaraan, hak asasi manusia (HAM), kesehatan seksual, reproduksi, dan lainnya.

Dalam sebuah wawancara yang videonya sempat beredar di medsos, Ayu Saree mengisahkan perjuangannya hijrah dari Aceh untuk masuk Transchool.

"Ayu memberanikan diri dengan harapan semoga ayu lolos. Tidak lama setelah itu, mereka (Transchool) memberi kabar bahwa Ayu ke lolos ke Jakarta. Saya sangat bahagia, hampir setiap malam Ayu membayangin bagaimana ya kalau nanti tinggal di Jakarta. Aku mau pakai baju apa di Jakarta," kata Ayu.

Ayu akhirnye pergi ke Jakarta. Ia mengaku sangat gembira bisa ke Jakarta untuk hidup dan berjuang sama-sama dengan orang-orang transpuan sepertinya.

"Alhamdulillah sampai di Jakarta Ayu bebas menjadi transpuan seutuhnya. Itulah kisahku, kisah perjalananku."

Benar saja setelah hijrah ke Jakarta, Ayu semakin bebas mengekspresikan diri dan aktif dalam berbagai kegiatan komunitas transpuan.

Ayu Saree aktif mengikuti kontes-kontes kecantikan transpuan. Sebelum dinobatkan sebagai Miss Beauty Star Indonesia 2024 yang viral dan heboh, Ayu pernah memenangkan beberapa ajang lain.