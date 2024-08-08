Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Pastikan Tak Ada Peningkatan Ancaman Terorisme Jelang HUT Ke-79 RI 17 Agustus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |09:23 WIB
Densus 88 Pastikan Tak Ada Peningkatan Ancaman Terorisme Jelang HUT Ke-79 RI 17 Agustus
Juru Bicara Densus 88 Antiteror, Kombes Pol Aswin (Okezone.com/Riyan)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri memastikan tidak ada peningkatan ancaman terorisme mejelang perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, meski ada beberapa terduga teroris ditangkap dalam sepekan terakhir.

“Sejauh ini tidak ada eskalasi peningkatan ancaman sampai dengan peringatan 17 Agustus,” kata Juru Bicara Densus 88, Kombes Pol Aswin Siregar, Kamis (8/8/2024).

Diketahui, dalam kurun waktu satu minggu Densus 88 Antiteror menangkap tiga orang pelaku terorisme. Pertama pemuda berinisial HOK (19) ditangkap di Kota Batu, Jawa Timur Rabu 31 Juli 2024 dan dua orang lagi berinisial RJ dan AM diringkus di Jakarta Barat, Selasa 6 Agustus.

Aswin memastikan, penangkapan terhadap tiga orang pelaku terorisme yang terafiliasi dengan ISIS tidak terkait dengan pelaksanaan HUT RI.

“Murni karena mereka memang di titik di mana kita harus lakukan penangkapan, pencegahan sebelum serangan itu terjadi,” jelasnya.

Sementara itu pemerintah akan memusatkan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus nanti di Istana Merdeka, Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

(Salman Mardira)

      
