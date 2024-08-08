Kenalin Nih! Rahma Sakura, Gadis Cantik Asal Sukabumi Jadi Anggota DPRD Termuda

SUKABUMI - Rahma Sakura Ramkar mencetak sejarah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukabumi periode 2024-2029 termuda. Dalam usia 21 tahun, gadis cantik asal Sukabumi ini dipercaya jadi wakil rakyat. Rahma menyadari kini ada beban berat aspirasi rakyat yang dipikulnya.

Dengan paras cantik rupawan, Rahma berhasil menarik perhatian banyak orang, tetapi lebih dari itu, ia membawa semangat baru dan gagasan segar ke dalam dunia politik.

Rahma, yang lahir pada 5 September 2002, terpilih dalam Pemilu 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV melalui Partai Golkar. Ketika ditanya tentang perasaannya setelah dinyatakan menang dan dilantik, Rahma mengungkapkan perasaan senangnya yang bercampur dengan beban tanggung jawab yang besar.

"Perasaannya, ya alhamdulillah. Pastinya senang ya, semenjak dinyatakan menang, apalagi kemarin sudah dilantik, rasanya lega. Tapi ada beban juga, karena tanggung jawab yang dititipkan begitu besar. Ada kepercayaan dari tim, relawan, dan 7.106 pemilih yang menitipkan kepercayaannya kepada saya, itu menjadi tanggung jawab besar," ujar Rahma, Kamis (8/8/2024).

Sebagai anggota DPRD termuda, Rahma sadar bahwa banyak harapan yang disematkan padanya, terutama terkait isu-isu yang relevan dengan generasi muda dan pendidikan. Meski belum ditentukan komisinya, ia memiliki minat khusus pada isu-isu pendidikan, mengingat pengalamannya sebagai guru honorer dan magang di sekolah.

"Saya pengennya di Komisi 4 atau Komisi 2, karena ada isu-isu pendidikan di Dapil saya yang menurut saya fatal dan itu harus diperjuangkan. Saya pernah magang di sekolah dan juga menjadi guru honorer, jadi saya tahu betul isu-isu ini dari dekat," tambah Rahma.

Dalam perjalanan hidupnya yang terbilang masih muda, Rahma telah membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk berkontribusi secara signifikan dalam politik. Bahkan, saat masa kampanye berlangsung, ia masih menyelesaikan kuliahnya dan mengelola bisnis.

"Saya masih kuliah dan ada bisnis juga, tapi alhamdulillah bisa membagi waktu dengan baik. Sekarang kuliah saya sudah selesai, jadi saya lebih fokus pada tugas sebagai anggota DPRD," ungkap Rahma.