HOME NEWS NASIONAL

Menlu Retno Pastikan Kondisi WNI Aman Pasca Kerusuhan di Inggris

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |14:23 WIB
Menlu Retno Pastikan Kondisi WNI Aman Pasca Kerusuhan di Inggris
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) dalam kondisi aman pasca kerusuhan dan protes di beberapa wilayah di Inggris.

Retno mengungkapkan, Kemenleu melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London selalu berkoordinasi untuk memastikan kondisi WNI dalam kondisi aman khususnya di daerah terjadi kerusuhan.

“Untuk mengetahui apakah WNI dalam kondisi aman, sejauh ini laporan yang saya peroleh dari Duta Besar WNI dalam kondisi aman,” kata Retno kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Retno menuturkan, pihak KBRI terus melakukan kontak dengan WNI di daerah terdampak dan menyediakan hotline pengaduan.

“Jadi itu sudah merupakan protap kita, otomatis begitu ada masalah di satu titik langsung dikontak dan hotline juga terbuka,” jelasnya.

Pihak berwenang Inggris menghadapi tekanan yang semakin besar pada hari Minggu (4/8/2024) untuk mengakhiri kerusuhan terburuk di Inggris dalam 13 tahun setelah kerusuhan yang terkait dengan pembunuhan anak-anak dan melibatkan agitator kerusuhan yang meluas di seluruh negeri.

Kerusuhan terkait dengan misinformasi tentang penusukan massal yang menewaskan tiga gadis muda minggu lalu menyebar ke beberapa kota pada hari Sabtu ketika demonstran anti-imigrasi bentrok dengan polisi.

 

