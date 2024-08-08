Pekan Depan, Jokowi Akan Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf (foto: dok Biro Pers)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninjau secara langsung gladi bersih upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Rabu 14 Agustus 2024 mendatang.

"Bahwa bapak presiden akan melihat secara langsung gladi bersih peringatan detik-detik," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Meski dihari yang sama Presiden Jokowi akan memberikan gelar tanda kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta, namun pagi harinya mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyempatkan untuk meninjau gladi bersih.

"Setelah gladi bersih pulang ke Jakarta. Sore harinya beliau akan memberikan tanda kehormatan RI," ungkapnya.