HOME NEWS NASIONAL

Ancaman Triple Planetary Crisis, Perindo Dorong Pemerintah Konsisten Terapkan Pembentukkan Ruang Terbuka Hijau

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |14:38 WIB
Ancaman Triple Planetary Crisis, Perindo Dorong Pemerintah Konsisten Terapkan Pembentukkan Ruang Terbuka Hijau
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Perindo Bidang Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, Firda Riwu Kore buka suara terhadap ancaman tiga krisis lingkungan atau triple planetary crisis di era kekiniaan. Sebab menurutnya jal itu akan berdampak masif bagi kehidupan manusia.

“Dampak dari triple crisis ini sangat masif, karena mengakibatkan bencana alam seperti suhu ektrim, banjir, kekeringan, polusi, penyakit karena udara kotor, kurangnya kepada pasokan air bersih dan hasil sumber makanan, dan masih banyak lagi dampak lain yang kesemuanya mengarah pada ancaman dan kerugian bagi eksistensi manusia dan ekosistem alam,” kata Firda saat dimintai tanggapan, Kamis (8/8/2024).

Oleh karenanya menurut Firda diperlukan kolaborasi dan kolektif untuk mengatasi hal ini. Hal ini sesuai dengan seruaan Persekutuan Bangsa Bangsa (PBB).

“Seruan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat umumnya berkolaborasi dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang mendesak,” ungkap Firda.

Pemerintah misalnya, menurut politikus Perindo ini perlu secara tegas untuk menerapkan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 30 persen di lingkungan perkotaan. Hal ini diperlukan untuk mencegah polusi asap yang bisa merusak keseimbangan ekosistem.

“Pemerintah perlu secara tegas dan konsisten menerapkan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 % di area perkotaan untuk mencegah polusi asap kendaraan, keseimbangan ekosistem dan mengurangi efek rumah kaca,” tambah dia.

Sementara, masyarakat umum pun didorong menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Penggunaan sumber daya yang bijaksana, kata dia, juga dapat membantu berkurangnya beban pada penggunaan sumber daya alam.

 

