Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Berkekuatan M4,3 Guncang Tojo Una-Una Sulteng 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |14:39 WIB
Gempa Berkekuatan M4,3 Guncang Tojo Una-Una Sulteng 
Illustrasi Gempa (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (8/8/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 14.24 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di 54 kilometer (km) timur laut Tojo Una-Una. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 km.

"#Gempa Mag:4.3, 08-Aug-2024 14:24:26WIB, Lok:0.82LS, 121.94BT (54 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Tojo Una Una BMKG Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183895//angin_kencang-F5Zy_large.jpg
Angin Kencang Hantam Bulukumba, Rumah dan Bengkel Porak-poranda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183894//gelombang_tinggi-rw4H_large.jpg
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 16–19 November, Nelayan Diminta Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183878//gempa_sarmi_papua-Gx8T_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183827//cuaca_ekstream-St8n_large.jpg
Dua Bibit Siklon Tropis Dekati Indonesia, BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183826//jabodetabek_diprakirakan_hujan-2JMX_large.jpg
Cuaca Hari Ini: Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462//gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement