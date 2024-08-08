JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (8/8/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 14.24 WIB.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa tersebut berpusat di 54 kilometer (km) timur laut Tojo Una-Una. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 km.
"#Gempa Mag:4.3, 08-Aug-2024 14:24:26WIB, Lok:0.82LS, 121.94BT (54 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.