Ini Komitmen Sejumlah Dubes Negara Sahabat Usai Serahkan Surat Kepercayaan ke Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat-surat kepercayaan dari sepuluh duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh beberapa duta besar tersebut, tercermin komitmen yang kuat untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia.

Brigadir Jenderal (Purn) Dato Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Brunei Darussalam untuk Indonesia, merasa terhormat bisa berada di Jakarta. Ia pun menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Brunei Darussalam yang telah terjalin dengan baik selama 40 tahun.

“Sebagai duta besar yang baru, saya akan memperkuat hubungan bilateral yang ada dan meningkatkan bidang kerja sama timbal balik, termasuk pertahanan, pertukaran antarmasyarakat, perdagangan, dan juga ketenagakerjaan. Dan saya sangat yakin bahwa hubungan bilateral kita yang kuat dan erat akan terus berkembang demi kepentingan terbaik kedua negara kita,” katanya.

Duta Besar Republik Bulgaria untuk Indonesia, Tanya Dimitrova, juga merasa terhormat bisa merepresentasikan negaranya di Indonesia. Ia pun mengatakan akan melakukan upaya terbaiknya untuk memperdalam hubungan kedua negara.

“Saya akan bekerja sama dengan kementerian terkait di sini dan melakukan yang terbaik untuk memperkuat hubungan ini,” ujar Dubes Tanya yang mengaku telah mengunjungi sejumlah pulau di Indonesia.