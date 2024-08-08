Gempa Terkini: Wilayah Bolaang Kabupaten Banggai Diguncang M4,6

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Bolaang, Kabupaten Banggai, pada Kamis (8/8/2024) sekira pukul 14.27 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.83 Lintang Selatan - 121.94 Bujur Timur.

"Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.6, Kedalaman: 10 km, 08 Agu 2024 14:24:27 WIB, Koordinat: 0.83 LS-121.94 BT (Pusat gempa berada di laut 24 Km Baratlaut Bolaang Kabupaten Banggai," ujar BMKG.

Gempa tersebut berada di laut 24 Km Baratlaut Bolaang Kabupaten Banggai, geteran dirasakan hingga Bangketa.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," jelas akun tersebut.

(Awaludin)