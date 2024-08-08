Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Akan Bertemu Airlangga Malam Ini, Bahas Pilgub Jakarta?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |19:14 WIB
Ridwan Kamil Akan Bertemu Airlangga Malam Ini, Bahas Pilgub Jakarta?
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil (Foto: Ant)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada malam ini, Kamis (8/8/2024). Pertemuan keduanya dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. 

Menurut Doli, pertemuan Ridwan Kamil dan Airlangga hanya sebatas silaturahmi. "Iya ada rencana (pertemuan RK dan Airlangga), mungkin malam ini, tapi kan itu silaturahmi biasa ya apa namanya mungkin pertemuan ini kan dilakukan setelah kita sudah hampir memutuskan Pak RK jadi calon di Jakarta," ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tak memungkiri, jika pertemuan tersebut kemungkinan membahas peluang Ridwan Kamil diusung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

"Nanti kita lihat pembicaraannya, untuk memantapkan tukar informasi apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk mematangkan RK dapat dukungan tambahan dari partai lain," ujarnya.

Pertemuan kabarnya akan berlangsung di rumah dinas Airlangga di Widya Chandra. Rencananya, pertemuan akan berlangsung pada pukul 20.00 WIB.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/338/3094773/pramono_anung-1DJR_large.jpg
Respons Pramono Anung Setelah Pasangan RIDO Tak Gugat Hasil Pilgub Jakarta ke MK 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071628/dharma_pongrekun_dan_kun_wardhana-RfG7_large.jpg
Atasi Kemacetan Jakarta, Dharma-Kun Tak Ingin Tambah Jumlah Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071620/cawagub_jakarta_rano_karno-JqDI_large.jpg
Banyak Pengangguran Muda di Jakarta, Bang Doel: Enggak Perlu Ribet Kerja dengan Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/338/3060667/ahmad_sahroni-texf_large.jpg
Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono, Sahroni: Ada Tugas Lain dari Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/338/3056572/wakil_direktur_pelayanan_rsud_tarakan_dr_weningtyas_purnomorino-0Nkh_large.jpg
Rumah Sakit Akan Berikan Hasil Tes Kesehatan Paslon Gubernur dan Wagub Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/338/3056225/dharma_kun_calonkan_diri_di_pilgub_jakarta-fVcD_large.jpg
Daftarkan Diri di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun: Kalau Perlu JIS Kami Gratiskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement