Ridwan Kamil Akan Bertemu Airlangga Malam Ini, Bahas Pilgub Jakarta?

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada malam ini, Kamis (8/8/2024). Pertemuan keduanya dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Menurut Doli, pertemuan Ridwan Kamil dan Airlangga hanya sebatas silaturahmi. "Iya ada rencana (pertemuan RK dan Airlangga), mungkin malam ini, tapi kan itu silaturahmi biasa ya apa namanya mungkin pertemuan ini kan dilakukan setelah kita sudah hampir memutuskan Pak RK jadi calon di Jakarta," ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tak memungkiri, jika pertemuan tersebut kemungkinan membahas peluang Ridwan Kamil diusung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

"Nanti kita lihat pembicaraannya, untuk memantapkan tukar informasi apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk mematangkan RK dapat dukungan tambahan dari partai lain," ujarnya.

Pertemuan kabarnya akan berlangsung di rumah dinas Airlangga di Widya Chandra. Rencananya, pertemuan akan berlangsung pada pukul 20.00 WIB.



(Arief Setyadi )