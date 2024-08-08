Nama Tenar di Balik Medali Emas Panjat Tebing Olimpiade 2024, dari Kaesang Sampai Rocky Gerung

JAKARTA - Indonesia meraih emas pertama di Olimpiade 2024, setelah Veddriq Leonardo meraih medali emas bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 dari olahraga panjat tebing nomor speed putra.

Torehan tersebut membuat bangga Indonesia. Namun, tidak banyak yang diketahui bahwa federasi panjat tebing Indonesia memiliki nama-nama besar di baliknya.

Dikutip dari fpti.or.id, Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP.FPTI) Masa Bakti 2023 – 2027 dipimpin oleh ketua umum Dra Zannuba Arifah CH. R, atau yang biasa dipanggil Yenny Wahid.

Selain itu ada nama Kaesang Pangarep di jajaran Pembina.